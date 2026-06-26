Πάπας: «Ο Θεός δεν ευλογεί τον πόλεμο- Να λύσουμε τις διαμάχες ως άνθρωποι»

Ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς καρδινάλιους από όλο το κόσμο, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος, σε έκτακτη συνέλευσης στο Βατικανό, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «Ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ τον πόλεμο. Πρέπει να λύσουμε τις διαμάχες μας, ως άνθρωποι και όχι ως ζώα με υπερτεχνολογικά όπλα».

Ο ποντίφικας, ζήτησε την «ανοικτή, ξεκάθαρη και δημόσια υποστήριξη των καρδιναλίων». «Νιώθω την ανάγκη να νιώσω, ότι με στηρίζετε σαν αδέλφια», ενώ εξήγησε, ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του, την αποστολή του, διότι χρειάζεται την υποστήριξη όλων των καρδιναλίων.