ΗΠΑ: Οικογενειακή τραγωδία – 64χρονη δολοφόνησε την κόρη και τα εγγόνια της

Μία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στην Νέα Υόρκη με θύματα γιαγιά, μητέρα και τέσσερα εγγόνια έχει συγκλονίσει ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 64χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με την κόρη της και τα τέσσερα εγγόνια της στην πολιτεία της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι τους δηλητηρίασε όλους.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι της 64χρονης Amy Steadman «υποδεικνύει ξεκάθαρα» ότι η ίδια «εμπλέκεται» στους θανάτους της κόρης της, Sarah Myers, 44 ετών, και των τεσσάρων παιδιών της: της Harper, 13 ετών, του Hudson, 11 ετών, και των 10χρονων διδύμων Gavin και Gracelynn, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Mechanicville, Bill Rabbitt.

Το κίνητρο της 64χρονης για την δολοφονίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την New York Post, ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται ότι δηλητηριάστηκαν, πιθανόν σε κατάσταση αμόκ. Ο λόγος που η Amy το έκανε αυτό είναι επειδή ο πατέρας τους κέρδισε πρόσφατα την δίμηνη επιμέλεια των παιδιών τους και δεν μπορούσε να το αντέξει.

«Υπάρχουν στοιχεία που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα τα οποία δείχνουν σκόπιμη δηλητηρίαση, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων», δήλωσε ο Rabbit στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής κάποιου άλλου ατόμου.