Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι πνιγμοί

Στους 55 έφθασε ο αριθμός των ανθρώπων που πνίγηκαν στην Γαλλία όπου το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Χθες (Πέμπτη) βράδυ, ήμασταν στους 55 (πνιγμούς) αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί στο franceinfo tv.

Περισσότεροι από 51 εκατ. άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί, ιδίως τους νέους, στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι, μεταξύ άλλων σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη.