Φιλιππίνες: Σεισμός 6,5 βαθμών στο νησί Μιντανάο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα, στα ανοικτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Η σημερινή σεισμική δόνηση, σημειώθηκε σε χρονικό διάστημα, λιγότερο των τριών εβδομάδων, όπου ογδόντα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, στην ίδια περιοχή από σεισμό.

Η δόνηση, σημειώθηκε στις 19:42 (τοπική ώρα) με εστιακό βάθος 65,7 χιλιόμετρα από το νησί Σαραγκάνι στο νησί Μιντανάο.

Προς ώρας δεν έχει υπάρξει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ωστόσο, η Κρατική Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων, έκανε λόγο για 6,6 βαθμούς, με εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων, ενενήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού Μπαλούτ, στην επαρχία Νταβάο Οξιντεντάλ, ενώ σημείωσε. Ότι αναμένονται μετασεισμοί, χωρίς απειλή για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.