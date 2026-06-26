Ιράν: “Παρεμβατικό” χαρακτήρισε η Τεχεράνη το ανακοινωθέν του GCC

«Παρεμβατικές, ανεύθυνες και προκλητικές», χαρακτήρισε σήμερα το Ιράν, τις θέσεις που διατυπώθηκαν στο χθεσινό κοινό ανακοινωθέν των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), τονίζοντας, ότι, πηγή ανασφάλειας και διχασμού, αποτελεί η αμερικανική παρουσία στην περιοχή του Κόλπου.

Το Στενό του Ορμούζ, θα πρέπει να το διαχειρίζεται μαζί το Ομάν, όπως προβλέπει το σχετικό μνημόνιο, που υπέγραψαν από κοινού με τις ΗΠΑ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι υπουργοί του GCC, από το Μπαχρέιν, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφεραν, ότι: «Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτούν να απαντηθούν στο σύνολό τους οι ιρανικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων (του Ιράν), των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της υποστήριξής του στις ένοπλες οργανώσεις της περιοχής».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε με τη σειρά του, ότι: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καμία πλευρά αυτής της συμφωνίας δεν θα πλήξει (…) την ασφάλεια, τη σταθερότητα ή την ευημερία κάποιου από τους εταίρους μας στην περιοχή του Κόλπου».