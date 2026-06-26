LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

ΔΙΕΘΝΗ
26/06/2026 15:02

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα, μετά τους φονικούς σεισμούς, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 200 νεκρούς και πάνω από  4.000   τραυματίες, ενώ εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 30.000

Μας ενημερώνει ο Νάνσυ Μιχαλοπούλου

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης