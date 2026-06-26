Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα, μετά τους φονικούς σεισμούς, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 200 νεκρούς και πάνω από 4.000 τραυματίες, ενώ εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 30.000

Μας ενημερώνει ο Νάνσυ Μιχαλοπούλου