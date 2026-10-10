Πάπας Λέων: «Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη»

Για τη σημερινή διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής, σε ανάρτησή του, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ θέλησε να επαναλάβει την κάθετη αντίθεσή του και ανέφερε, ότι:

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής. Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών. Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους την δυνατότητα να λυτρωθούν», έγραψε ο ποντίφικας.