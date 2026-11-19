Ένας νεκρός και περίπου 30 τραυματίες (μεταξύ των οποίων 15 πυροσβέστες) είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σε ανατολικό προάστιο του Παρισιού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα) στον 11ο όροφο ενός 18ώροφου κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Larris (cité Martin Luther King).

Το θύμα είναι ένας κάτοικος του κτιρίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον όροφο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τους τραυματίες, περίπου 15 είναι πυροσβέστες — εκ των οποίων δύο ή τρεις αναφέρθηκαν αρχικά σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν περίπου 137 πυροσβέστες με 32 οχήματα της Πυροσβεστικής Ταξιαρχίας του Παρισιού (BSPP), οι οποίοι προχώρησαν στην εκκένωση μεγάλου μέρους της πολυκατοικίας μέσα σε πυκνούς καπνούς.Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη και διερευνάται από τις γαλλικές αρχές.

Άλλα πέντε άτομα, κάτοικοι του κτιρίου, τραυματίστηκαν ελαφρά και δέχθηκαν φροντίδα κυρίως λόγω εισπνοής καπνού, πρόσθεσε η BSPP.

«Ο κίνδυνος που συνδέεται με το αέριο έχει αποκλειστεί»

Νωρίς το βράδυ, οι δέκα κατώτεροι όροφοι του κτιρίου είχαν εκκενωθεί, ενώ οι κάτοικοι των ορόφων πάνω από εκείνον όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παρέμειναν «περιορισμένοι» στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της επέμβασης των πυροσβεστών, σύμφωνα με τους τελευταίους.