Πακιστάν: Στους 33 οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σχολείου

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, μετά από πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλ-Χάιρ».

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της τοπικής αστυνομίας και των επικεφαλής των σωστικών συνεργείων, η οροφή του κτιρίου υποχώρησε την ώρα της διδασκαλίας, παγιδεύοντας δεκάδες παιδιά κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Ολονύχτια μάχη στα συντρίμμια

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί ώρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα χαλάσματα. Οι τηλεοπτικές εικόνες που μετεδόθηκαν από το σημείο της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές, αποτυπώνοντας τα συνεργεία διάσωσης να απομακρύνουν τα μπάζα ακόμη και με γυμνά χέρια, προσπαθώντας να μεταφέρουν αιμόφυρτα παιδιά στα ασθενοφόρα.

Έξω από το σχολικό συγκρότημα εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Πανικόβλητοι γονείς και συγγενείς συγκεντρώθηκαν μαζικά στον χώρο, ζητώντας με αγωνία πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων

Όπως δήλωσε ο Αρίφ Χατάκ, περιφερειακός διευθυντής της Υπηρεσίας Διάσωσης, η συντριπτική πλειονότητα των νεκρών μαθητών ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Επιπλέον, τουλάχιστον 45 άτομα έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία φέροντας σοβαρά ή ελαφρύτερα τραύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η έρευνα επικεντρώνεται στα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και την κακοτεχνία του κτιρίου, καθώς τα περιστατικά δομικών καταρρεύσεων αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα λόγω της μη τήρησης των κατασκευαστικών κανονισμών.

Η οροφή ενός υψηλότερου ορόφου έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν σε αίθουσες διδασκαλίας από κάτω, ισοπεδώνοντας δύο ορόφους του κτιρίου, δήλωσε ένας διασώστης

«Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 12 μαθήτριες και μια δασκάλα», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading.