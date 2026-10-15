Νιγηρία: 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση

Είκοσι άνθρωποι, 15 στρατιώτες και πέντε μέλη πολιτοφυλακής, σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Οι δράστες συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Νέα επίθεση στην πολιτεία Μπόρνο

Οι τζιχαντιστές επιτέθηκαν στη στρατιωτική βάση, σκοτώνοντας 15 στρατιώτες και πέντε μέλη της CJTF, μιας πολιτοφυλακής που υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στη μάχη κατά των τζιχαντιστών.

Σύμφωνα με αξιωματικό του νιγηριανού στρατού, τα μέλη της πολιτοφυλακής έσπευσαν να βοηθήσουν τους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά έχασαν τη ζωή τους.

Η νέα επίθεση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από άλλη επιδρομή τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην ίδια πολιτεία. Την ευθύνη για εκείνη την επίθεση είχε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), η οποία αποτελεί αποσχισθείσα πτέρυγα της Μπόκο Χαράμ. Τότε, ο απολογισμός ήταν δεκάδες νεκροί.

Η βία αυξάνεται τα τελευταία δύο χρόνια

Η τζιχαντιστική εξέγερση στη Νιγηρία διαρκεί εδώ και 17 χρόνια. Αν και η ένταση της βίας έχει υποχωρήσει σε σχέση με την κορύφωσή της πριν από περίπου μία δεκαετία, οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί ξανά τα τελευταία δύο χρόνια.

Την περασμένη χρονιά, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο τζιχαντιστών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να καταλάβουν προσωρινά στρατιωτικές βάσεις και να αρπάξουν όπλα και εξοπλισμό.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας η ασφάλεια

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας στη Νιγηρία, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2027.

Μαζί με τη βία, τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πολυετούς τζιχαντιστικής εξέγερσης.