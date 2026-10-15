Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να τελειώσει τη Χαμάς σε 18 μήνες

Τη διάλυση της εξουσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μέσα σε 18 μήνες υπόσχεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εφόσον αναλάβει την πρωθυπουργία του Ισραήλ.

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του κόμματος Yashar παρουσίασε τη δέσμευσή του σε συνέντευξη Τύπου, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

AP Photo/Ariel Schalit

Στο τραπέζι στρατιωτική δράση και σχέδιο Τραμπ

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο είτε μέσω του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ένοπλου σκέλους της οργάνωσης.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «εκκωφαντική αποτυχία». Όπως υποστήριξε, η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτική δράση έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου.

Ζητά έρευνα για την 7η Οκτωβρίου

Ο 66χρονος πολιτικός δεσμεύτηκε επίσης να συγκροτήσει ερευνητική επιτροπή για τις ευθύνες της κυβέρνησης και τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τότε σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ο Νετανιάχου απορρίπτει τις κατηγορίες ότι αγνόησε προειδοποιήσεις πριν από την επίθεση.

Ο πόλεμος που ακολούθησε έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στη Γάζα και περισσότερους από 74.300 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Χωρίς καθαρό νικητή οι δημοσκοπήσεις

Οι κάλπες της 27ης Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες στο Ισραήλ μετά την επίθεση του 2023. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν προς το παρόν αυτοδυναμία για κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ.

Τόσο ο συνασπισμός του Νετανιάχου όσο και η αντιπολίτευση υπό τον Άιζενκοτ εμφανίζονται χωρίς τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 120 εδρών.