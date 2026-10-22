Πακιστάν: Εκατοντάδες φορτηγά στα σύνορα με το Ιράν

Εκατοντάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην πακιστανική πλευρά των συνόρων με το Ιράν, μετά την αναστολή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Το κλείσιμο των συνοριακών διελεύσεων διαρκεί εδώ και πέντε ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Μπαλουχιστάν και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου.

Εκατοντάδες φορτηγά περιμένουν να περάσουν στο Ιράν

Η κατάσταση είναι εμφανής στο συνοριακό πέρασμα Γκαμπντ – Ριμντάν (Gabd–Rimadan), στο νοτιοδυτικό άκρο του Πακιστάν.

Τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα μετά την αναστολή του διασυνοριακού εμπορίου, καθώς η διέλευση φορτηγών από το Πακιστάν προς το Ιράν έχει διακοπεί.

Κλειστά τα σύνορα για το εμπόριο εδώ και πέντε ημέρες

Αξιωματούχος της επαρχίας Μπαλουχιστάν επιβεβαίωσε ότι η εμπορική κίνηση στα σύνορα Πακιστάν – Ιράν έχει σταματήσει εδώ και πέντε ημέρες.

Η αναστολή του εμπορίου κρατά ακινητοποιημένα τα βαρέα οχήματα

Το κλείσιμο των συνοριακών διελεύσεων έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν εκατοντάδες φορτηγά στην πακιστανική πλευρά, με τους οδηγούς να περιμένουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς το Ιράν.

Η εικόνα στο πέρασμα Γκαμπντ – Ριμντάν αποτυπώνει την έκταση της διακοπής της εμπορικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αναστολή του διασυνοριακού εμπορίου παραμένει σε ισχύ, ενώ τα φορτηγά εξακολουθούν να περιμένουν στα σύνορα.