Τραγικό τέλος για δύο σιαμαία αδέλφια από τον Ισημερινό

Τα σιαμαία αδέλφια José Luis και José Armando Cevallos από τον Ισημερινό πέθαναν σε ηλικία 27 ετών, στις 14 Οκτωβρίου, στην Κολομβία.

Τα δύο αδέλφια υπέστησαν καρδιακές ανακοπές με μικρή χρονική διαφορά, έπειτα από αιφνίδια επιδείνωση της υγείας τους. Το τελευταίο διάστημα ακολουθούσαν πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης, με στόχο να βελτιώσουν την κινητικότητά τους και να καταφέρουν να περπατήσουν.

Το ταξίδι στην Κολομβία και η προσπάθεια να περπατήσουν

Οι José Luis και José Armando είχαν γεννηθεί στο Milagro του Ισημερινού. Ήταν ενωμένοι στην περιοχή της πυέλου και μοιράζονταν ζωτικά όργανα, γεγονός που έκανε έναν χειρουργικό διαχωρισμό εξαιρετικά επικίνδυνο.

Τον Απρίλιο του 2026 ταξίδεψαν στην Κολομβία για να υποβληθούν σε θεραπείες και να βελτιώσουν την κινητικότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, είχαν σημειώσει πρόοδο.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνονταν να στέκονται όρθιοι και να κάνουν ασκήσεις ισορροπίας.

Η ξαφνική επιδείνωση και οι καρδιακές ανακοπές

Στις 14 Οκτωβρίου, η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώθηκε απότομα. Ο José Luis άρχισε να κάνει εμετούς, ενώ ο José Armando παρουσίασε έντονο πόνο στο πόδι και την κοιλιά. Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Εκεί, ο José Luis υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν, όμως λίγο αργότερα ο José Armando παρουσίασε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο κατέληξαν με μικρή χρονική διαφορά.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ζωή τους και η παρουσία στα social media

Γνωστοί ως «Siameses del Ecuador», τα δύο αδέλφια είχαν αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους και μιλούσαν ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Σύμφωνα με την οικογένειά τους, οι προβλέψεις για την επιβίωσή τους ήταν δυσοίωνες από τη γέννησή τους. Ωστόσο, έζησαν μέχρι τα 27 τους χρόνια και συνέχισαν να προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητική αυτονομία. Μέχρι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, παρουσίαζαν στους ακολούθους τους την πρόοδο που είχαν σημειώσει.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – siamesesdelecuador