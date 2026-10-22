Μιλάνο: 500 αλεξιπτωτιστές στους δρόμους με εντολή Σαλβίνι

Πεντακόσιους αλεξιπτωτιστές της ταξιαρχίας «Φόλγκορε» ετοιμάζεται να στείλει στο Μιλάνο η ιταλική κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων βίαιων επεισοδίων.

Την ανακοίνωση έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, εκτιμώντας ότι το μέτρο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από το Σάββατο.

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Ο Ιταλός πολιτικός στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία των στρατιωτικών, οι οποίοι έχουν μέση ηλικία άνω των 40 ετών και έχουν συμμετάσχει σε αποστολές στο εξωτερικό.

«Για εμένα αποτελεί εγγύηση», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παρουσία τους θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη.

Στρατιωτικοί με drones και ελαφρά τεθωρακισμένα

Οι αλεξιπτωτιστές θα συνεργάζονται με τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας, έχοντας στη διάθεσή τους μέσα ταχείας αντίδρασης, ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Lince και drones.

Ο Σαλβίνι υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικοί θα ενεργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, χωρίς να αποκτούν τις ίδιες αρμοδιότητες με την αστυνομία και τους Καραμπινιέρους.

«Ως πατέρας δύο παιδιών αισθάνομαι πιο ασφαλής αν υπάρχουν 500 αλεξιπτωτιστές της ταξιαρχίας “Φόλγκορε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση της επιχείρησης «Ασφαλείς δρόμοι»

Οι νέες δυνάμεις θα προστεθούν στους στρατιωτικούς που ήδη συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασφαλείς δρόμοι», η οποία προβλέπει την παρουσία του στρατού σε δημόσιους χώρους για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η αποστολή των επιπλέον 500 αλεξιπτωτιστών εντάσσεται στα μέτρα που εξετάζονται για την αποτροπή νέων περιστατικών βίας στο Μιλάνο.