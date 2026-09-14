«Παίζει παντού» ο Γιώργος Μαζωνάκης- Κάνει τον γύρο του κόσμου
Αναφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνουν αρκετά ξένα μέσα ενημέρωσης.
Τα βουλγαρικά μέσα, προβάλουν παλαιότερες εμφανίσεις και συνεντεύξεις του στη βουλγαρική τηλεόραση, ενώ στο τρόπο που έχασε τη ζωή του αναφέρονται και τουρκικά μέσα. Το αποχαιρετούν επίσης με αναρτήσεις του και Τούρκοι καλλιτέχνες.
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