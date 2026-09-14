ΝΑΖΑ: Το ντοκιμαντέρ που χειροκροτήθηκε για 24,5 λεπτά

Το μεγαλύτερο standing ovation, το πιο παρατεταμένο χειροκρότημα που κράτησε 24,5 λεπτά, στην ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δέχτηκε στην πρεμιέρα του το ντοκιμαντέρ NAZA. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συγκίνησε.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Το ντοκιμαντέρ των Yuval Abraham και Rachel Szor, οι οποίοι κατάγονται από το Ισραήλ, συγκόνισε. Προβάλει, την αλήθεια ισραηλινών στατιωτιών και πως αυτοί, μέσα από τα δικά τους μάτια μπορούν να πουν την ιστορία. 24 ισραηλινοί στρατιώτες, εξηγούν πως επιλέγονται οι στόχοι που θα χτυπηθούν στη Γάζα, αλλά και πως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται σε αυτές διαδικασίες.

Οι εικόνες καταστροφής στη Γάζα, που φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ ειναι σοκαριστικές.

Η ονομασία NAZA

Οι δημιουργοί δε επέλεξαν τυχαία την ονομασία. Ο τίτλος αποτελεί στρατιωτικό όρο που, όπως μαρτυρούν οι στρατιωτικοί, παραπέμπει στο πόσοι άμαχοι πρόκειται να σκοτωθούν μετά από κάποιο χτύπημα.

Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

“Πονοκέφαλος” στο Ισραήλ

Την έντονη αντίδραση του υπουργού πολιτισμού του Ισραήλ, προκάλεσε το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Ο υπουργός, δήλωσε πως θα κινήσει άμεσα ενέργειες προκειμένου να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα από τους δύο δημιουργούς. Όπως ισχυρίζεται, όσα λέγονται και αποκαλύπτονται στο ντοκιμαντέρ, τους καθιστούν “προδότες τους κράτους”.