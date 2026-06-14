Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στο Οριόλ – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίως της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αντρέι Κλίτσκοφ, δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, με σπασμένα και ανατιναγμένα παράθυρα σε πολλούς ορόφους. Η πόλη αριθμεί περίπου 300.000 κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού στο σημείο του πλήγματος.