Ιράν–ΗΠΑ: Τελικό σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ρυθμίσεις για τα πυρηνικά, τα Στενά του Ορμούζ και τις πετρελαϊκές κυρώσεις

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παροχή εξαιρέσεων από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις. Όπως ανέφερε, η οριστική συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συναίνεση και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο περιλαμβάνει:

Στενά του Ορμούζ:

Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια.

Οικονομικά ζητήματα:

Η Ουάσινγκτον συμφωνεί να μην επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Παράλληλα, προβλέπεται προσωρινή αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να εξάγει πετρέλαιο και να εισπράττει τα σχετικά έσοδα. Επιπλέον, οι ΗΠΑ φέρονται να αποδέχονται την αποδέσμευση 25 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μέσω άμεσης χρηματοδότησης, περιφερειακών συνεργασιών και ειδικών πιστωτικών γραμμών.

Πυρηνικό πρόγραμμα:

Η Τεχεράνη δεσμεύεται ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφωνεί να διατηρήσει αμετάβλητο το υφιστάμενο πυρηνικό καθεστώς έως την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, χωρίς περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου ή επέκταση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αποδέχονται ότι το Ιράν θα μειώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εντός της χώρας, μέσω μηχανισμού που θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών διαπραγματεύσεων.