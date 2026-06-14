Μεξικό: Δολοφονήθηκε δήμαρχος στο Σαν Μιγκέλ Αματιτλάν της Οαχάκα

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο του Σαν Μιγκέλ Αματιτλάν, μιας πόλης περίπου 7.000 κατοίκων στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το θύμα, Χοέλ Άνχελ Μπράβο Μαρτίνες, έπεσε θύμα «ένοπλης επίθεσης», όπως αναφέρει η εισαγγελία της Οαχάκα, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας.

Στην ευρύτερη περιοχή δρουν ισχυρές εγκληματικές συμμορίες που συγκρούονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών, με τα καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο να έχουν παρουσία στην πολιτεία.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα, καταδίκασε την «άνανδρη δολοφονία» του δημάρχου, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές δεν θα επιτρέψουν τη βία να επικρατήσει.

Η τοπική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία στην περιοχή και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις, με τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων, για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με στοιχεία, σχεδόν 100 δήμαρχοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2006, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά των καρτέλ ναρκωτικών.