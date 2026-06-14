Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο «μάχες» μικτών πολεμικών τεχνών

Λίγο μετά την αλλαγή της ημέρας (03:00) – γιορτάζοντας τα 80 του γενέθλια (γεννημένος στις 14/6/1946), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει επτά αγώνες μικτών πολεμικών τεχνών σε μια ειδικά κατασκευασμένη αρένα στο South Lawn του Λευκού Οίκου. Σημείο αναφοράς το Octagon του Ultimate Fighting Championship (UFC), το οκτάπλευρο κλουβί που έχει ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση με τίτλο «UFC Freedom 250», μία αναφορά στην 250ή επέτειο από την ίδρυση του έθνους τον επόμενο μήνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να παρακολουθήσει 14 μαχητές μικτών πολεμικών τεχνών (με ικανότητες Καράτε, Πυγμαχίας, Κικ Μπόξινγκ, Ελευθέρας Πάλης, Μουάι Τάι και Βραζιλιάνικου Ζίου-Ζίτσου.) από πέντε χώρες , που θα παλέψουν για τη νίκη μπροστά σε ένα αναμενόμενο κοινό 4.000 ατόμων μέσα σε έναν αυτοσχέδιο χώρο ύψους 28 μέτρων.

Η κύρια εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για έως και πέντε γύρους, περιλαμβάνει τον αγώνα του πρωταθλητή ελαφρών βαρών του UFC, Ίλια Τοπούρια, εναντίον του πρώην προσωρινού τιτλούχου Τζάστιν Γκέιτζι

Τα εισιτήρια δεν πουλήθηκαν δημόσια, ενώ το ένα τέταρτο του κοινού θα είναι στρατιωτικοί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC, Ντάνα Γουάιτ, και την οικογένεια Έλισον, της οποίας η Paramount έχει συμφωνία 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μετάδοση αγώνων UFC έως το 2033.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες σε μια μεγάλη οθόνη από ένα κοντινό πάρκο.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας που υπερβαίνουν τους 32 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να μειωθούν μέχρι το βράδυ, αλλά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει βροχές και καταιγίδες. Η κατασκευή δεν έχει στέγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ