Φιλιππίνες: Σε 61 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τις νότιες Φιλιππίνες ανήλθε σε 61, ενώ αγνοείται η τύχη ακόμη 40 ατόμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400.

Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό που σημειώθηκε στην επαρχία Σαρανγκάνι, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων νότια της Μανίλα.

Παράλληλα, περίπου 63.900 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι ζημιές στις υποδομές εκτιμώνται σε 1 δισ. πέσος (16,5 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με τις αρχές.