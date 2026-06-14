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Ελβετία: «Όχι» από το 55% στην πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού

ΔΙΕΘΝΗ
14/06/2026 15:59
Ελβετία: «Όχι» από το 55% στην πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού
AP Photo/Markus Schreiber

Οι Ελβετοί απέρριψαν πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του αποτελέσματος.

Όπως μετέδωσε η Ελβετική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (SRF), το 45% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της πρότασης, ενώ το 55% την καταψήφισε.

Οι πολίτες φαίνεται να έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τη μετανάστευση.

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