Ελβετία: «Όχι» από το 55% στην πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού

Οι Ελβετοί απέρριψαν πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του αποτελέσματος.

Όπως μετέδωσε η Ελβετική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (SRF), το 45% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της πρότασης, ενώ το 55% την καταψήφισε.

Οι πολίτες φαίνεται να έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τη μετανάστευση.