Ελβετία: «Όχι» από το 55% στην πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού
Οι Ελβετοί απέρριψαν πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του αποτελέσματος.
Όπως μετέδωσε η Ελβετική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (SRF), το 45% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της πρότασης, ενώ το 55% την καταψήφισε.
Οι πολίτες φαίνεται να έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι των ανησυχιών για τη μετανάστευση.
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