Ουκρανία: 4 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι τρεις νεκροί καταγράφηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου και ένας στη Ζαπορίζια. Από τις επιθέσεις προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο με υποδομές παραγωγής και αποθήκη, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε εμπορικά πλοία και εγκαταστάσεις εφοδιασμού.

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες στην περιφέρεια του Κιέβου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε οικισμό της περιοχής Όμπουχιβ, νότια του Κιέβου.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης δράσης της Ουκρανίας, στόχος ήταν ένα κτίριο που στεγάζει υποδομές παραγωγής, καθώς και μια αποθήκη. Από τα πλήγματα ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι η φωτιά κατασβέστηκε. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καθαρισμού στην περιοχή συνεχίζονται.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στη Ζαπορίζια

Νεκρός είναι ένας ακόμη άνθρωπος από τα ρωσικά πλήγματα στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και την ευρύτερη περιφέρειά της.

Τον απόλογισμό ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Η ανακοίνωση της Ρωσίας για τα εμπορικά πλοία

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρία εμπορικά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Ρένι και ένα ακόμη εμπορικό πλοίο που κατευθυνόταν προς την Οδησσό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος έγιναν επίσης δύο κόμβοι εφοδιασμού, στην περιφέρεια του Βολίν και στην πόλη Χμελνίτσκι.