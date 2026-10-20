Φωτιά σε κινητήρα Airbus της LATAM πριν από την απογείωση

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες της Λίμα, στο Περού, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε κινητήρα αεροσκάφους Airbus A320 της LATAM, λίγο πριν από την απογείωσή του.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LA2302 με προορισμό την Πιούρα, στο βόρειο Περού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, παρουσιάστηκε απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα πριν από την απογείωση. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η αποβίβαση όλων των επιβατών, με προτεραιότητα την ασφάλειά τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και καπνό από την περιοχή του κινητήρα. Η ακριβής αιτία του περιστατικού δεν έχει διευκρινιστεί.

Το αεροσκάφος αναμένεται να ελεγχθεί από τεχνικούς, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε ενέργειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών.