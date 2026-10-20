Αυστραλία: Μειώθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί παιδιών από ηλεκτρικά πατίνια

Μειώθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί παιδιών από ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, μετά την εφαρμογή αυστηρότερων νόμων τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με κορυφαίο χειρουργό, επτά παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Παίδων του Κουίνσλαντ τους τελευταίους μήνες.

Φωτογραφία/X (Twitter) -7NewsBrisbane

Ο αριθμός είναι αισθητά μικρότερος σε σχέση με την κορύφωση που καταγράφηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν οι ασθενείς είχαν φτάσει τους 18.

Η πτώση των περιστατικών έρχεται μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θετική εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στα νέα μέτρα.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την πορεία των τραυματισμών, καθώς η ασφάλεια των ανηλίκων που χρησιμοποιούν μικρά ηλεκτρικά οχήματα παραμένει βασικό ζητούμενο.