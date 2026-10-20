Τίρανα: Διαδήλωση Πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και φοιτητών

Σε ανοικτό διάλογο, κάλεσε για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έπειτα από επτά ημέρες επεισοδίων με την Αστυνομία.

Να σημειωθεί, ότι καρέκλες από το γραφείο του, τοποθετήθηκαν μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο, και σε κυκλική διάταξη, έχοντας την επιγραφή «Διάλογος».

Ωστόσο, οι διαδηλωτές, σε απάντηση της πρόσκλησης για διάλογο, έγραψαν το μήνυμα «Παραιτηθείτε».

Εν τω μεταξύ ο Έντι Ράμα, είχε σήμερα συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, όπου επανέλαβε, ότι, η αλλαγή εξουσίας με τη βία, δεν πρόκειται να συμβεί, και ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί με τη βία, καμία ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα, ωστόσο, εξέφρασε την πρόθεσή του για επικοινωνία, χαρακτηρίζοντας ως «υβριδικό» πόλεμο, τις διαμαρτυρίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος στα Τίρανα.

Επιπλέον υποστήριξε για ακόμη μία φορά πως «ξένα χέρια» επιχειρούν αποσταθεροποίηση της χώρας του και παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής της πορείας.

Καθηγητές, υπάλληλοι Πανεπιστημίων, αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί, συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές.

Έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο αναποδογύρισαν τις καρέκλες με τα καλέσματα για διάλογο, φώναξαν το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος», ενώ υπέγραψαν αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό, έχουν υπογράψει αίτημα για απομάκρυνση του Εντι Ράμα από το αξίωμα του, και σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.