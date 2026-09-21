Βίντεο: Σοκ απο την εν ψυχρώ δολοφονία δημοσιογράφου στο Περού

Δεν το χωράει ανθρώπου νους η εν ψυχρώ εκτέλεση της δημοσιογράφου στο Περού που ήταν και υποψήφια περιφερειάρχης, Σούζι Απόντε Πόλο, μέσα σε λαϊκή αγορά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την El Pais ο δράστης με καταγωγή από τη Βενεζουέλα που πυροβόλησε μέσα στον κόσμο, εκτός από την Πόλο που έπεσε νεκρή καθώς πυροβολήθηκε στο κεφάλι, τραυμάτισε άλλα δύο άτομα.

Η 43χρονη δημοσιογράφος με το παρατσούκλι «La China Polo» που ήταν υποψήφια περιφερειάρχης με το κόμμα Socios por Áncash, είχε γίνει γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις καταγγελίες της σχετικά με φερόμενα περιστατικά διαφθοράς σε δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας και της Εθνικής Αστυνομίας.