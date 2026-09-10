Φιλιππίνες: 5 νεκροί  από φωτιά σε πλοίο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται μετά από καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, κοντά στις τουριστικές ακτές της επαρχίας Παλαουάν. Οι δυνάμεις της Ακτοφυλακής δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ακτοφυλακής, στο πορθμείο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, ανάμεσά τους το πλήρωμα και οι επιβάτες. Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν καταφέρει να ανασύρουν ζωντανά 42 άτομα, ενώ επιβεβαιώνεται ο θάνατος πέντε ανθρώπων. Η τύχη 87 ακόμη επιβαινόντων παραμένει άγνωστη.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για τους 42 διασωθέντες και τους 5 αποβιώσαντες, αναζητούμε ακόμη 87 ανθρώπους», δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του αρχιπελάγους ο πλοίαρχος της Ακτοφυλακής, Νοέμι Καγάμπιαμπ. Ο ίδιος αξιωματικός υπογράμμισε ότι οι φλόγες στο σκάφος δεν έχουν σβήσει ακόμα, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των αρχών.