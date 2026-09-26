Ορμούζ: Η ιρανική πρόταση των 7 ημερών

Νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες έχει καταθέσει η Τεχεράνη, με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν να δηλώνει ότι το σχέδιο έχει συζητηθεί με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν το σχέδιο και τηρήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις.

Την πρόταση προς την Ουάσινγκτον παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η ιρανική πλευρά συνδέει την κίνηση με συγκεκριμένα βήματα από τις ΗΠΑ.

Για την προετοιμασία και την εφαρμογή του σχεδίου έχει δημιουργηθεί εξαμελής ομάδα. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και των ενόπλων δυνάμεων.

«Ο συντονισμός με τον ανώτατο ηγέτη υπήρξε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις.

Η Τεχεράνη αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει την ιρανική πρόταση.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές ενέργειας. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσει αν το ιρανικό σχέδιο θα προχωρήσει.