Στη Γαλλία ο Πάπας- Λαοθάλασσα πιστών

Χιλιάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στο Παρίσι, ενόψει της μεγάλης υπαίθριας λειτουργίας στην οποία θα χοροστατήσει ο πάπας Λέων.

Η λειτουργία είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδας και αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 600.000 πιστοί.

Από τα ξημερώματα, η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων γέμισε κόσμο. Οικογένειες, ηλικιωμένοι και μητέρες με μικρά παιδιά πήραν θέση στους δρόμους, αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της τελετής.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους και έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη μετακίνηση του ποντίφικα με το ανοικτό παπικό όχημα.

Ο πάπας πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία, με σταθμούς σε τρεις πόλεις.

Χθες, κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, αναφέρθηκε στην κρίση που αντιμετωπίζουν ο ΟΗΕ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Λέων προειδοποίησε για τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης ανάπτυξής της, κάνοντας λόγο για ένα ενδεχόμενο «παράδεισο μηχανών» που θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο της Γης.

Η εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας

Η Γαλλία παραμένει ένα κοσμικό κράτος, με τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους να έχει κατοχυρωθεί από το 1905.

Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή στην Καθολική Εκκλησία έχει μειωθεί. Ωστόσο, οι βαπτίσεις ενηλίκων παρουσιάζουν αύξηση.

Το περασμένο Πάσχα καταγράφηκαν περίπου 21.000 βαπτίσεις ενηλίκων, αριθμός-ρεκόρ.

Την ίδια ώρα, στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE δείχνουν ότι το 25% των Γάλλων ηλικίας 18 έως 49 ετών δήλωσαν καθολικοί. Μία δεκαετία νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 43%.

Νωρίτερα σήμερα, ο πάπας επισκέφθηκε το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου συναντήθηκε με νεοβαπτισμένους καθολικούς.

Κάλεσε τη γαλλική Εκκλησία να αντιμετωπίσει την αύξηση των νέων πιστών χωρίς υπερβολική αισιοδοξία, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση και την ενίσχυση αυτής της νέας παρουσίας.