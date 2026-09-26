Κίνα: Θεαματικό τηλεοπτικό γκαλά για το Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου

Στη Χουαϊνάν της επαρχίας Ανχούι πραγματοποιήθηκε το φετινό τηλεοπτικό Γκαλά του φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου, μια εντυπωσιακή παραγωγή της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, που μετέφερε σε εκατομμύρια θεατές στην Κίνα και σε ολόκληρο τον κόσμο, το κλίμα μιας από τις σημαντικότερες παραδοσιακές γιορτές της χώρας.

Με φόντο το χαρτί ξουάν, ένα λεπτό αλλά ανθεκτικό είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην κινεζική καλλιγραφία και ζωγραφική και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανχούι, στην κεντρική σκηνή δημιουργήθηκε ένας καθηλωτικός χώρος, όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, συνδυάζονταν αρμονικά. Στο επίκεντρο βρισκόταν ένα εντυπωσιακό «φεγγάρι» διαμέτρου 18 μέτρων, το οποίο μπορούσε να κινείται οριζόντια.

Η έναρξη έγινε με μια δυναμική χορογραφία κρουστών εμπνευσμένη από τους 24 ηλιακούς όρους της παραδοσιακής κινεζικής γνώσης. Οι 24 ηλιακοί όροι δημιουργήθηκαν στην αρχαία Κίνα και χρησιμοποιούνταν για την κατανόηση των εποχικών και φυσικών αλλαγών, αλλά και ως οδηγός για τις γεωργικές εργασίες.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτή την παράδοση, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εγγραφή των 24 ηλιακών όρων στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Το 2026 συμπληρώνονται επίσης 20 χρόνια από την ένταξη του Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου στον πρώτο εθνικό κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας.

Η φετινή παράσταση χωρίστηκε σε τρία μέρη, με κεντρικό θέμα τη συμβολική και πολιτιστική σημασία της σελήνης του Μεσοφθινοπώρου.

Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν παραδοσιακές κινεζικές μορφές τέχνης, όπως ο λαϊκός χορός Χουαγουντένγκ και το θέατρο σκιών, ενώ ιδιαίτερη θέση είχαν και παραδοσιακές γαστρονομικές αναφορές, μεταξύ άλλων τα γεύματα τόφου, που συνδέονται με την τοπική κουλτούρα της Ανχούι. Οι παραδοσιακές αυτές

μορφές προβλήθηκαν μέσα από σύγχρονες σκηνοθετικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Παράλληλα, το Gala διατήρησε στο επίκεντρο ένα από τα βασικά μηνύματα του Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου: την οικογένεια, την επανένωση και την κοινή θέαση της πανσελήνου.