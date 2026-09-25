Μις Τζαμάικα- Αγωγή κατά της διοργάνωσης μετά την πτώση που της άλλαξε τη ζωή

Αγωγή κατά της διοργάνωσης Miss Universe κατέθεσε η Μις Τζαμάικα Γκαμπριέλ Χένρι, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σοβαρή πτώση της στη σκηνή κατά τη διάρκεια των προκριματικών του διαγωνισμού στην Ταϊλάνδη.

Η Χένρι, η οποία είναι γιατρός, προσέφυγε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Κατηγορεί τη διοργάνωση Miss Universe και την εταιρεία παραγωγής για αμέλεια και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η Χένρι περπατούσε στη σκηνή όταν, σύμφωνα με την αγωγή, τα έντονα φώτα την εμπόδισαν να δει ένα άνοιγμα στο δάπεδο.

Το άνοιγμα, βάθους περίπου 1,5 μέτρου, φέρεται να ήταν ακάλυπτο και χωρίς προειδοποιητική σήμανση. Στο εσωτερικό υπήρχαν τσιμεντένια σημεία και εξοπλισμός φωτισμού.

Η πτώση την άφησε αναίσθητη. Υπέστη τραυματισμό στον εγκέφαλο και πολλαπλές εγκεφαλικές αιμορραγίες, σύμφωνα με την αγωγή.

Η ίδια χρειάστηκε να παραμείνει σε νοσοκομεία της Μπανγκόκ και της Τζαμάικα από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026.

Οι τραυματισμοί επηρέασαν και την επαγγελματική της πορεία. Η Χένρι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ειδικότητά της στην οφθαλμολογία και πλέον εργάζεται με τροποποιημένο πρόγραμμα.

Στην αγωγή υποστηρίζει ακόμη ότι δεν υπήρχαν προστατευτικά μέτρα, επαρκής φωτισμός ή προειδοποιητικές ενδείξεις γύρω από το άνοιγμα. Αναφέρει επίσης ότι είχαν εκφραστεί ανησυχίες για την ασφάλεια κατά τις πρόβες.

Η διοργάνωση είχε αρχικά χαρακτηρίσει τους τραυματισμούς της ως «μερικά μικρά τραύματα». Αργότερα έκανε λόγο για σοβαρή πτώση και σημαντικούς τραυματισμούς, δηλώνοντας ότι ανέλαβε την ευθύνη και κάλυψε τα ιατρικά της έξοδα.

Παρά τις δυσκολίες, η Χένρι επέστρεψε σταδιακά στη δημόσια ζωή. Τον Μάιο εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση στην Ατλάντα, ενώ τον Αύγουστο επέστρεψε στη σκηνή για να στεφανώσει τη διάδοχό της, Μις Τζαμάικα 2026, Νεβάε Άλεν.

Τώρα, μέσω της δικαστικής προσφυγής, ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της.