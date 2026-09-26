Αίτνα: Στον πάγο οι πτήσεις στην Κατάνη

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί η ηφαιστειακή τέφρα από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας στη Σικελία.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης ανεστάλησαν σήμερα, λόγω της παρουσίας τέφρας στην ατμόσφαιρα και των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, όλες οι αφίξεις έχουν διακοπεί έως αύριο στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Η Κατάνη διαθέτει ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιταλίας, γεγονός που σημαίνει ότι η διακοπή επηρεάζει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών.

Η Αίτνα είναι το υψηλότερο και ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης. Η δραστηριότητά της προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις από και προς την Κατάνη.

Φέτος το καλοκαίρι, ωστόσο, οι εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες. Χιλιάδες ταξιδιώτες επηρεάστηκαν κατά την περίοδο αιχμής των θερινών διακοπών.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, με την επανέναρξη των πτήσεων να εξαρτάται από τις συνθήκες στην περιοχή.