Πούτιν: «Θα υποστείτε τις συνέπειες»

Νέα προειδοποίηση προς την Ουκρανία απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκαν σε μη στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις βουλευτικές εκλογές. Όπως είπε, η κατάσταση άλλαξε μετά τις ουκρανικές επιθέσεις.

Κατά τον Πούτιν, η Ρωσία κατάφερε να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα. Υποστήριξε επίσης ότι η απάντηση της Μόσχας ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός.

Αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και Wildberries, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν κατανοεί γιατί αποτέλεσαν στόχο.

«Αφού άρχισαν τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστούν τις συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι όλες οι προτάσεις για ειρηνική διευθέτηση παραμένουν στο τραπέζι. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ρωσία θα εξετάσει ποιες από αυτές ανταποκρίνονται στα συμφέροντά της.

Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη.

Για την κατάσταση των ρωσόφωνων στις χώρες της Βαλτικής, ανέφερε ότι η Μόσχα γνωρίζει τις σχετικές καταγγελίες και υποστήριξε πως αντιμετωπίζει το ζήτημα με ανθρωπιστικά μέσα.

Στο διεθνές πεδίο, ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτισε τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σεντζέν της Κίνας, στις 18 και 19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα επικρατεί στο εσωτερικό της Ρωσίας.