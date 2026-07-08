Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο

Σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνή Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ), στους 6.000 ανέρχονται οι ναυτικοί, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, εξαιτίας του πολέμου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει, ότι: «Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια».

Ζητάει ωστόσο από τους παράγοντες της ναυτιλίας, να αποφεύγουν τα πλοία, τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.