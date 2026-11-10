Ο βασιλιάς Κάρολος γίνεται ήρωας σε νέο βιογραφικό κόμικ για τα 78α γενέθλιά του

Τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου γιορτάζονται με την κυκλοφορία ενός νέου βιογραφικού κόμικ.

Το πολυτελές εικονογραφημένο βιβλίο, με τίτλο «The Royals: King Charles III», αφηγείται τη ζωή του ως μέλους της βασιλικής οικογένειας, από τη γέννησή του μέχρι τη σημερινή του πορεία ως βασιλιά της Βρετανίας.

Στις σημαντικότερες στιγμές που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η απώλεια της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ο γάμος του με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και η στέψη του το 2023.

Το βιβλίο υπογράφει ο συγγραφέας Μάικλ Φρίζελ, ο οποίος έχει γράψει βιογραφικά κόμικ για προσωπικότητες όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, και η Καμάλα Χάρις.

«Το να γράψω για τον βασιλιά Κάρολο σήμαινε ότι έπρεπε να κοιτάξω πέρα από το στέμμα, για να ανακαλύψω την ανθρώπινη ιστορία του. Μια ζωή διαμορφωμένη από το καθήκον, την οικογένεια, την παράδοση και τις προκλήσεις της δημόσιας έκθεσης», δήλωσε ο Αμερικανός συγγραφέας.

Πρόκειται για μία ανθρώπινη, στοχαστική αφήγηση, βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα, που ξεδιπλώνει την ιστορία ενός βασιλιά, η ζωή του οποίου διαμορφώθηκε από το καθήκον, την ανθεκτικότητα και την ελπίδα για το μέλλον.

Η εκδοτική εταιρεία TidalWave Comics θα κυκλοφορήσει το κόμικ στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα 78α γενέθλιά του.

Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή.