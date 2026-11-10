Κυβερνοπόλεμος με… ψυγεία: Νέα ένταση Γαλλίας – Ιράν

Διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Γαλλίας και Ιράν προκαλούν οι κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν εκατοντάδες ψυγεία σε γαλλικά σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες του Παρισιού «αβάσιμες» και «μονομερείς».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία. Παράλληλα, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την πρακτική της απόδοσης ευθυνών χωρίς επαρκή βάση.

Η προειδοποίηση του Παρισιού

Η γαλλική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τη Δευτέρα την Τεχεράνη για την ευθύνη των επιθέσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε ότι η Γαλλία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα αντίδρασης.

Όπως δήλωσε, στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται η κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μέτρων που δεν θα ανακοινωθούν δημόσια, εφόσον κριθούν αναγκαία και αναλογικά.

Στο επίκεντρο οι κυβερνοεπιθέσεις

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και είχαν στόχο εκατοντάδες ψυγεία σε γαλλικά σούπερ μάρκετ. Η υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει διπλωματικές διαστάσεις, με τις δύο πλευρές να διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις.

Προς το παρόν, η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες, ενώ το Παρίσι προειδοποιεί για αντίμετρα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να καθορίσει το επόμενο βήμα στις σχέσεις των δύο χωρών.