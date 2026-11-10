Πέθανε η Τουκί Σμιθ 74 ετών, πρώην σύντροφος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και πρώην μοντέλο Τουκί Σμιθ, γνωστή και από τη μακρόχρονη σχέση της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Την είδηση ανακοίνωσαν τα δύο παιδιά τους, Τζούλιαν και Έιριν, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα τους έδινε για χρόνια μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Σμιθ πέθανε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Σε ανακοίνωσή τους, τα παιδιά της την περιέγραψαν ως μια γυναίκα με ξεχωριστή δύναμη και προσωπικότητα, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τη γνώρισαν.

Από τις πασαρέλες στην τηλεόραση

Η Τουκί Σμιθ ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Chanel, Versace, Issey Miyake και Thierry Mugler.

Στην υποκριτική έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227», όπου υποδύθηκε την Εύα Ρόουλι. Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Joe’s Apartment» και «The Preacher’s Wife».

Η οικογένειά της υπογράμμισε τη συμβολή της στην αμερικανική μόδα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της άνοιξε δρόμους για τις επόμενες γενιές μαύρων μοντέλων και σχεδιαστών.

Η σχέση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Σμιθ γνώρισε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 1988. Οι δυο τους απέκτησαν δίδυμα παιδιά, τον Τζούλιαν και την Έιριν, το 1995, μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης και παρένθετης μητέρας.

Η σχέση τους διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία και ολοκληρώθηκε το 1996. Παρά τη δημοσιότητα γύρω από τον διάσημο ηθοποιό, εκείνη επέλεγε να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα.

Η κόρη της, Έιριν Ντε Νίρο, αποχαιρέτησε τη μητέρα της δημοσιεύοντας μια παλιά κοινή τους φωτογραφία και ένα συγκινητικό μήνυμα: «Θα σε αγαπώ πάντα, μαμά».