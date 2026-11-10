Τα Τουρκικά ΜΜΕ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Για “Γαλάζια πατρίδα” και θαλάσσια δικαιώματα της Τουρκίας, που συνδέονται με την πόντιση του καλώδίου Ελλάδας και Κύπρου, κάνουν λόγο τα Τουρκικά ΜΜΕ.

Σε άρθρο του ο δημοσιογράφος Σαϊγκί Οζτούρκ αναφέρει:

“Οι θάλασσες είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, όσο για την ασφάλειά της τόσο και για το εμπόριό της, την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους και την οικονομική της ανεξαρτησία. Οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, που αφορούν τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, την έρευνα ενεργειακων πορων και οι εξελίξεις γύρω από τις υποθαλάσσιες καλωδιακές διαδρομές θέτουν για άλλη μια φορά τη σημασία της αποφασιστικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων της Τουρκίας και της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στη θάλασσα, καθώς και της στήριξης αυτής της αποφασιστικότητας με ένα ισχυρό ναυτικό.”

Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος, καθηγητής και απόστρατος υποναύαρχος χαρακτήρισε “Διπλωματική παγίδα” το έργο του καλωδίου ενώ δεν δίστασε να κάνει λόγο ξανά για δικαιώματα της Τουρκίας και “Γαλάζια Πατρίδα”.

“Όταν ο καθηγητής (απόστρατος υποναύαρχος) Τζιχάτ Γιαϊτζί τηλεφώνησε χθες και προειδοποίησε δηλώνοντας : ’’Προσοχή στη διπλωματική παγίδα στη Μεσόγειο!’’ Σημείωσε ότι υπάρχει μια κρίσιμη εξέλιξη, με το έργο υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αφορά τα δικαιώματα της Τουρκίας εντός της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan) της. Ο Γιαϊτζί επισημαίνει ότι αυτό το ζήτημα έχει στρατηγική σημασία, σε σχέση με το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας και ότι οι αξιώσεις θαλάσσιας δικαιοδοσίας που προβάλλει η Ελλάδα, οι οποίες εκτείνονται στην Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο, συνδέονται άμεσα με τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.”