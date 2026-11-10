Μάικλ Μπλούμπεργκ: Παντρεύτηκε στα 84 του, μετά από 26 χρόνια σχέσης

Έπειτα από 26 χρόνια κοινής πορείας, ο δισεκατομμυριούχος και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Νταϊάνα Τέιλορ. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή στο σπίτι του στο Upper East Side του Μανχάταν.

Ο Μπλούμπεργκ είναι 84 ετών, ενώ η Τέιλορ είναι 71. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» στενά μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και οι δύο κόρες του από τον πρώτο του γάμο, Έμμα και Τζορτζίνα.

Γνωρίστηκαν πριν από 26 χρόνια

Η γνωριμία τους έγινε σχεδόν τυχαία, σε συνάντηση της Citizens Budget Commission, όταν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Εκείνη την περίοδο ο Μπλούμπεργκ ξεκινούσε την πρώτη του υποψηφιότητα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Από τότε διατήρησαν μια σταθερή σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε αρκετές στιγμές της κοινής τους ζωής.

Η διαδρομή του ζευγαριού

Ο Μπλούμπεργκ υπηρέτησε ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τρεις θητείες, από το 2002 έως το 2013, ενώ το 2020 διεκδίκησε χωρίς επιτυχία το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ.

Η Νταϊάνα Τέιλορ είχε επίσης δημόσια παρουσία. Υπηρέτησε ως επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και το 2021 ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του New York City Ballet.

Ο γάμος τους έρχεται έπειτα από περισσότερες από δυόμισι δεκαετίες κοινής ζωής, επισφραγίζοντας μια σχέση που ξεκίνησε από μια τυχαία θέση σε ένα επαγγελματικό τραπέζι.