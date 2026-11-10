Δύο Ρεκόρ Γκίνες στην υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης

Δύο Ρεκόρ Γκίνες κατέκτησαν ο Ισπανός Ντάνι Ρομάν και ο Γάλλος Φρεντ Φίζεν, στις 5 Νοεμβρίου, στη Σλοβενία, όταν εκτοξεύθηκαν από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη στον κόσμο.

Το εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της υψηλότερης καμινάδας της Ευρώπης, ύψους 360 μέτρων, πάνω από την πόλη Τρμπόβλιε.

Οι δύο αθλητές χρησιμοποίησαν ένα ειδικά κατασκευασμένο σύστημα εκτόξευσης μήκους 60 μέτρων. Μέσα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα, ανέπτυξαν ταχύτητα από μηδέν στα 180 χιλιόμετρα την ώρα, εκτοξευόμενοι κατακόρυφα προς τον ουρανό.

Στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους ένιωσαν για λίγες στιγμές την έλλειψη βαρύτητας. Στη συνέχεια άρχισαν την πτώση προς το έδαφος, άνοιξαν τα αλεξίπτωτά τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσε ο Ντάνι Ρομάν, ο οποίος έφτασε σε ύψος 100,36 μέτρων από το σημείο που εγκατέλειψε την κάψουλα εκτόξευσης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ύψος που έχει καταγραφεί ποτέ με τη χρήση ανθρώπινου καταπέλτη.

Το δεύτερο ρεκόρ ήρθε από την κοινή εκτόξευση των δύο αθλητών. Ο 35χρονος Ρομάν και ο 47χρονος Φίζεν έφτασαν συνολικά σε ύψος 151,72 μέτρων πάνω από τα σημεία εκτόξευσής τους. Ο πρώτος ανέβηκε στα 75,97 μέτρα και ο δεύτερος στα 75,75 μέτρα.

Ο Ρομάν περιέγραψε την εμπειρία ως ένα από τα πιο έντονα άλματα της ζωής του. Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη ένταση ξεκινά μέσα στην κάψουλα, όπου οι αθλητές παραμένουν ακινητοποιημένοι και αισθάνονται την πίεση στην πλάτη και την κοιλιά τους. Ακολουθεί η αντίστροφη μέτρηση και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εκτόξευση με ταχύτητα 180 χιλιομέτρων την ώρα. Στη συνέχεια, η κίνηση μοιάζει να επιβραδύνεται πριν αρχίσει και πάλι η επιτάχυνση προς τα κάτω.

Για την υλοποίηση του πρότζεκτ Human Catapult χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια προετοιμασίας. Η σλοβενική ομάδα κασκαντέρ και μηχανικών DD Squad κατασκεύασε το σύστημα στο εσωτερικό της καμινάδας, σχεδιάζοντας μια εγκατάσταση που υποβάλλει τους αθλητές σε δυνάμεις έως και 4,2 G.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – redbull