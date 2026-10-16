Η Χίλαρη Σουάνκ δέχτηκε κριτική για την εγκυμοσύνη στα 52

Η Χίλαρι Σουάνκ μιλάει για τα σχόλια που δέχεται, επειδή περιμένει παιδί στα 52 της χρόνια. «Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη», είναι κάποιες από τις φράσεις που έχει ακούσει.

Η 52χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός ταινιών, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, αποκάλυψε ότι δέχεται έντονη κριτική, λέγοντας πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν «έντονες επικρίσεις» όταν αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η Σουάνκ με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ, έχουν επίσης δίδυμα παιδιά, την Άγια και τον Οχμ, ηλικίας τριών ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Σουάνκ είπε:

«Οι γυναίκες δέχονται έντονη κριτική επειδή αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι άνδρες όχι, κάτι που έχει ενδιαφέρον».

Η Μπάριμορ απάντησε: «Είναι όντως παράξενο. Οι άνδρες αποκτούν παιδιά ακόμα και στα 80 τους. Και αυτό δεν είναι ευφημισμός, ούτε αστείο».