Γαλλία: Μάχη για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Λεπέν

Ανοιχτή παραμένει η μάχη για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, με τον Ραφαέλ Γκλιξμάν να μπαίνει δυναμικά στην κούρσα ως υποψήφιος των Σοσιαλιστών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Les Échos, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.043 ατόμων, η Μαρίν Λεπέν προηγείται καθαρά στον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη θέση, η οποία εξασφαλίζει το εισιτήριο για τον τελικό γύρο. Ο Γκλιξμάν, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ εμφανίζονται ισοδύναμοι, με ποσοστό περίπου 15% έκαστος.

Τα δεδομένα, ωστόσο, αλλάζουν ανάλογα με τις υποψηφιότητες. Εάν ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία, ο Μελανσόν εμφανίζεται να αποκτά μικρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του.

Σε διαφορετικό σενάριο, με τον Ατάλ υποψήφιο και τον Φιλίπ εκτός κούρσας, το προβάδισμα περνά στον Γκλιξμάν.

Οι υπόλοιποι πιθανοί διεκδικητές κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά, σύμφωνα με την έρευνα. Με τη δεύτερη θέση να παραμένει ανοιχτή, οι τελικές αποφάσεις για τις υποψηφιότητες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης άνοιξης.