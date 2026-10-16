Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις αύριο- Προετοιμάζεται η αστυνομία

Σε επιφυλακή βρίσκεται η γαλλική αστυνομία ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Στο πλευρό των μαθητών, οι οποίοι διαδηλώνουν εδώ και αρκετό καιρό, αναμένεται να βρεθούν φοιτητές και εργαζόμενοι, σύμφωνα με ανακοινώσεις συνδικάτων.

Επίσης στο πλευρό τους θα βρίσκονται και τα λεγόμενα «κίτρινα γιλέκα», οι κινητοποιήσεις των οποίων κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων, είχαν οδηγήσει σε εκτεταμένες ταραχές το 2018 και το 2019.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό France 2 δήλωσε ότι αναμένει «αρκετά μεγάλη προσέλευση» διαδηλωτών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν πάνω από πεντακόσιες «αυθόρμητες συγκεντρώσεις», «δημόσιες διαδηλώσεις» και «αποκλεισμούς δρόμων και υποδομών», οι οποίοι όπως είπε «δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί».

Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε επίσης από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλέσει μια διυπουργική μονάδα κρίσης αφιερωμένη στην κινητοποίηση και το αίτημα του έγινε δεκτό.

Αναφορικά με τις αυριανές κινητοποιήσεις, ο αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ανακοίνωσε, ότι δεν έχει υπάρξει προς το παρόν συμφωνία μεταξύ της υπηρεσίας του και των διοργανωτών της κινητοποίησης σχετικά με τη διαδρομή της πορείας στην πόλη του Παρισιού, γεγονός που φανερώνει πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση.

Η αφετηρία θα είναι στην Πλατεία της Βαστίλης.