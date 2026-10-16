Τουρκία: Άστεγος προσβάλλει τον Ερντογάν με πρόθεση να καταδικαστεί για να μπορεί να τρώει και να κοιμάται στη φυλακή

Μια σοκαριστική ιστορία που αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την κοινωνική και οικονομική κρίση στην Τουρκία, αλλά και την ακραία αυστηρότητα του καθεστώτος, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ένας 66χρονος άστεγος άνδρας στη νότια Τουρκία οδηγήθηκε στην εσκεμμένη προσβολή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποιώντας τον νόμο ως «όπλο» για να καταφέρει να φυλακιστεί, αποζητώντας ένα πιάτο φαγητό και ένα κρεβάτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αντιπολιτευόμενης τουρκικής εφημερίδας Sözcü, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στην τουριστική περιοχή της Αλάνια, στην επαρχία της Αττάλειας, με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου της Δημοκρατίας».

«Κοιμόμουν σε χωματερές»

Η κατάθεση του 66χρονου στις αρχές προκαλεί συγκίνηση και προβληματισμό «Δεν έχω πού να πάω. Κοιμόμουν σε χωματερές. Γι’ αυτό έφτασα εδώ», δήλωσε αφοπλιστικά, εξηγώντας τους λόγους της πράξης του. Όπως αποκαλύφθηκε, ο άνδρας είχε επιχειρήσει να συλληφθεί για τον ίδιο λόγο ακόμη τρεις φορές στο παρελθόν, ωστόσο οι αρχές τον άφηναν κάθε φορά ελεύθερο.

Η τέταρτη προσπάθειά του, ωστόσο, αποδείχθηκε «επιτυχής», καθώς οι προσβολές του προκάλεσαν την άμεση ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο αριθμός των ερευνών για «εγκλήματα κατά των συμβόλων της κρατικής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας των θεσμών» –στις οποίες δεσπόζει η προσβολή του αρχηγού του κράτους– ξεπέρασε τις 83.000 κατά την περίοδο μεταξύ 2016 και τέλους 2025.

Η υπόθεση του 66χρονου στην Αλάνια αποτελεί μια τραγική ειρωνεία: ένας νόμος που σχεδιάστηκε για να φιμώνει και να τρομοκρατεί τους πολίτες, μετατράπηκε από έναν εξαθλιωμένο άνθρωπο σε ύστατη σανίδα σωτηρίας απέναντι στην παγωνιά και την πείνα.