Αυστραλία: 43χρονη έριξε δηλητήριο στο φαγητό συναδέλφου της

Μια 43χρονη γυναίκα στην Αυστραλία αντιμετωπίζει κατηγορία ότι έβαλε σφαιρίδια για σαλιγκάρια, τα οποία περιείχαν μεταλδεΰδη, στο φαγητό 58χρονης συναδέλφου της.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε τον Φεβρουάριο σε επιχείρηση στο Όλντμπερι, νότια του Περθ.

Η 58χρονη είχε μεταφέρει στη δουλειά κάρυ για να το μοιραστεί με τους συναδέλφους της. Αρχικά, όσοι έφαγαν από το φαγητό δεν παρουσίασαν πρόβλημα.

Όταν επέστρεψε αργότερα στον χώρο όπου βρισκόταν το φαγητό, η γυναίκα είδε πράσινους κόκκους μέσα στη σάλτσα κάρυ. Δοκίμασε μικρή ποσότητα προκειμένου να διαπιστώσει τι ήταν και, αμέσως μετά, ένιωσε μούδιασμα στη γλώσσα της.

Η ανάλυση στο κάρυ και η μεταλδεΰδη

Το φαγητό υποβλήθηκε σε εξέταση και οι πράσινοι κόκκοι ταυτοποιήθηκαν ως σφαιρίδια κατά των σαλιγκαριών που περιείχαν μεταλδεΰδη.

Η μεταλδεΰδη είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε δολώματα για την καταπολέμηση γυμνοσαλιάγκων και σαλιγκαριών, κυρίως σε γεωργικές και κηπευτικές χρήσεις. Περιγράφεται ως ισχυρή νευροτοξίνη και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για σκύλους, γάτες και ζώα εκτροφής, τα οποία μπορεί να προσελκύονται από τη μυρωδιά και τη γεύση της.

Τα συμπτώματα από την έκθεση στη μεταλδεΰδη μπορεί να εμφανιστούν σε διάστημα από 30 έως 180 λεπτά. Μεταξύ των επιπτώσεων αναφέρονται σοβαρές μυϊκές διαταραχές, ενώ η ουσία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρα ανεπάρκεια οργάνων.

Η σύλληψη στο Γκόλντεν Μπέι και η δικαστική διαδικασία

Η 43χρονη συνελήφθη στο Γκόλντεν Μπέι στις 8 Οκτωβρίου. Κατηγορείται για παράνομη πράξη με πρόθεση να προκαλέσει βλάβη, που αφορά την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής, της υγείας ή της ασφάλειας άλλου προσώπου.

Η γυναίκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου.

Περιορισμοί στη χρήση σφαιριδίων για σαλιγκάρια

Η χρήση σφαιριδίων με βάση τη μεταλδεΰδη έχει απαγορευτεί ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε πολλές περιοχές, λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την τοξικότητά τους για ανθρώπους και ζώα.