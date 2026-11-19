Με θερμά λόγια υποδέχθηκε ο Πιρς Μπρόσναν τον Ρόμπερτ Πάτινσον στην οικογένεια του Τζέιμς Μποντ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση πως ο Βρετανός ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007.

Ο Ιρλανδός σταρ, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον εμβληματικό κινηματογραφικό ρόλο, έσπευσε να στηρίξει δημόσια τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ, συμβουλεύοντάς τον να χαρεί αυτό το νέο σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

«Θα είσαι υπέροχος», σημείωσε ο Μπρόσναν σε ανάρτησή του στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Πάτινσον, όπου ο νέος 007 ποζάρει με σμόκιν και πιστόλι στο γνώριμο στυλ του διάσημου μυστικού πράκτορα.

Το μήνυμα του Πιρς Μπρόσναν στον νέο «007»

Στο κείμενό του, ο 73χρονος ηθοποιός δεν στάθηκε μόνο στις ευχές για την ανάληψη του ρόλου, αλλά εξήρε και τη μέχρι τώρα κινηματογραφική διαδρομή του Πάτινσον, δείχνοντας τον θαυμασμό του για την καλλιτεχνική του ωρίμανση.

«Ήταν πραγματική χαρά να σε βλέπω να χτίζεις ένα σπουδαίο έργο και να εξελίσσεσαι συνεχώς», έγραψε χαρακτηριστικά, προτρέποντάς τον να «απολαύσει τη διαδρομή» ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ της μεγάλης οθόνης.

Ο Μπρόσναν έκλεισε την ανάρτησή του με τις λέξεις «Grá Mór, Pierce» —μια ιρλανδική έκφραση που μεταφράζεται ως «μεγάλη αγάπη»—, προσδίδοντας έναν ζεστό, προσωπικό χαρακτήρα στο μήνυμά του. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονται καλά, καθώς το 2010 είχαν μοιραστεί τη μεγάλη οθόνη στο ρομαντικό δράμα Remember Me.