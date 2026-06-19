Ο Κιρ Στάρμερ θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε σήμερα, πως σκοπεύει να είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, μετά την εκλογή του αντιπάλου του, Άντι Μπέρναμ, που εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα στο Γουέστμίνστερ, και ίσως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κιρ Στάρμερ, είπε, ότι, δεν θα είναι καλή για τη χώρα, ενδεχόμενη διαδικασία, αμφισβήτησης της ηγεσίας.

Τόνισε ωστόσο, ότι «εάν υπάρξει ψηφοφορία για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τότε …ναι, θα είμαι υποψήφιος».