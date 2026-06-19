Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου- Φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Επιχείρηση εναντίον ενός ακόμη ταχύπλοου, πραγματοποίησαν χθες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπου κατά δικές τους πληροφορίες, μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Από το πλήγμα, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Από την πλευρά του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την Λατινική Αμερική και Καραϊβική (SOUTHCOM), σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ανέφερε, ότι το συγκεκριμένο σκάφος, συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο αμερικανικός στρατός, προχωρά σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κατά ταχύπλοων στην Καραϊβική και ανατολικό Ειρηνικό, και την παρουσιάζει ως μέρος των επιχειρήσεων, κατά των καρτέλ ναρκωτικών, που τα διακινούν από την Λατινική Αμερική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι.