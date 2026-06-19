Ελβετία: «Παγώνουν» οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Το πρώτο τεστ μετά τη συμφωνία

“Παγώνουν” οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας και δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η αναβολή αυτή συνιστά την πρώτη σοβαρή δοκιμασία για τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές μόλις εχθές, με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ακύρωση του ταξιδιού Βανς

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν είχαν οριστικοποιηθεί, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν εξαρχής ιδιαίτερα σύνθετες και απρόβλεπτες. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει έτοιμη να μεταβεί στην Ελβετία μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Ο ίδιος ο Βανς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετάβασης στη χώρα των Άλπεων εντός του Σαββατοκύριακου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε ακόμη οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Το Ελβετικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την αναβολή

Λίγες ώρες αργότερα, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες που επρόκειτο να διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ δεν θα πραγματοποιηθούν.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η ελβετική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν αναβάλλονται επ’ αόριστον, χωρίς να ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Παρά την αναβολή, η Βέρνη ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη να φιλοξενήσει και να διευκολύνει τον διάλογο, ενώ οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο.